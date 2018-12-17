Güncelleme - Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir
Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 il ile KKTC
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzafların da olduğu 27 şüpheliden 11'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişik rütbelerde halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için Edirne
, Kırklareli
, Tekirdağ
, İstanbul
, Kocaeli
, İzmir
, Denizli
, Kırıkkale
, Çankırı
, Adana
, Muş
, Diyarbakır
, Gaziantep
, Batman
olmak üzere 14 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Başsavcı,Balıkesir
Kaynak: AA