İntihar Eden Şampiyon Dansçı Cem Demir'in Nişanlısının Ağıtları Yürekleri Yaktı

Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in nişanlısının "Aşkım ölmedi, onu neden buz gibi yere koymuşlar ben onu ameliyat ettirip iyileştireceğim" diye ağlaması herkesin yüreğini dağladı.

NİŞANLISINI KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Cem Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ta olayı öğrendikten sonra İstanbul'dan Adana'ya geldi. Morg önüne gelen genç kızı kimse sakinleştiremedi.

MORGUN ÖNÜNDE YAKTIĞI AĞITLAR YÜREK DAĞLADI

Nişanlısının öldüğüne inanmayan genç kız, "Benim aşkım ölmedi, o şimdi kalkacak buradan beraber gideceğiz. O ölmüş olamaz, ben onu çok seviyorum" diye ağıtlar yaktı. Katılmış, daha sonra morg önüne gelen baba Asım Demir'e sarılarak uzun süre ağladı.

"BENİM AŞKIM ÖLMEDİ"

Genç kızı sakinleştirmeye çalışan baba, oğlunu teşhis etmek için morga girdi. Bir süre sonra da arkasından Demir'in nişanlısı morga girdi. Morgdan gözü yaşlı çıkan genç kız, "Benim aşkım ölmedi, onu niye buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim, benim aşkım ölmedi" diye ağladı.

ACILI BABA, NİŞANLISINI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Morgdan çıkan baba da göz yaşlarına boğulurken, oğlunun nişanlısını teskin etmeye çalıştı. Baba Asım Demir'in cenazeyi alıp Bodrum'a götürerek toprağa vereceği öğrenildi.