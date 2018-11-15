Güncelleme - Başkentte Otomobil Köprü İnşaatı İskelesine Çarptı

Ankara'da köprü inşaatı iskelesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılay istikametinden Ümitköy yönüne giden Koray D'nin kullandığı otomobil, Ankara-Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'nda beton bariyerleri aşarak Bilkent Şehir Hastanesi istikametine dönüşü sağlayacak üst geçidin inşaat iskelesine çarptı.
112 Acil Servis ekibince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle inşaat iskelesinde büyük çapta hasar meydana geldi.
İskele demirlerinin arasında sıkışan otomobil, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla çıkarıldı.
15 Kasım 2018 Perşembe 12:26