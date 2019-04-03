Güncelleme - Batman'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Batman
'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Batman- Diyarbakır
kara yolunda Cihan Baraç'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil, Batman Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosiklet
çarpışmanın etkisiyle alev alırken, sürücüsü Cihan Baraç ile beraberindeki kuzeni Serhat Baraç ağır yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baraç ile kuzeni Serhat Baraç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA