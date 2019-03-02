Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Bayburt
'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van
'dan Samsun
'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsünün il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.
İlk belirlemelere göre otobüste 22 yolcunun bulunduğunu belirten Pehlivan, "Maalesef 2 yolcumuzun hayatını kaybettiği tespit edildi, yaralılar da şu anda birisi biraz ağır olmak üzere hepsinin hastaneye sevki gerçekleştirildi." dedi.
Pehlivan, olay gerçekleşir gerçekleşmez 112 Acil, AFAD
, itfaiye, emniyet, jandarma ekiplerinin olay yerine intikal ederek müdahalelerin yapıldığını ifade ederek, hastaneye kaldırılan yaralılardan hayatını kaybedenin olmamasını diledi.
Van, Samsun, Bayburt, Güncel
Kaynak: AA