Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.
Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Yedisu, Karlıova, Bingöl, Güncel
Kaynak: AA