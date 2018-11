Güncelleme- Bodrum'da Kuvvetli Sağanak

29 Kasım 2018 Perşembe 16:56



29 Kasım 2018 Perşembe 16:56

Muğla'nın bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki yaklaşık 10 otomobil su birikintisi içinde kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı.İlçede itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.Kaymakam Bekir Yılmaz, yağışların etkisini sürdürdüğünü, bir çok yerde sel olduğunu söyledi.Ekiplerle alanda yoğun çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Şu an edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Ana yolun bir kısmı ulaşıma kapandı. Şu anda AFAD, Büyükşehir ve Bodrum Belediye ekipleriyle çalışma yürütüyoruz. Yağış rakamları çok büyük değil ama bu sefer çok etkili oldu." dedi.-"Bodrum'da şu anda tarihi bir felaket yaşıyor"Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ilçenin güney kesiminde bir afet yaşandığını kaydetti.Yağışlar nedeniyle önceden anons sistemiyle vatandaşları uyarıp tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kocadon, şöyle konuştu:"Çok enteresan bir durum. Muson yağmuru tufanı gibiydi. Biz daha önce anons ettik, tedbirlerimizi aldık ama yağışların bu kadar kuvvetli olacağını beklemiyorduk. Bu nedenle şu an bütün ekiplerimizi seferber ettik. Çok sayıda su baskını var. Özellikle Konacık, Ovacık Kavşağı, Gümbet, Bodrum merkez, buralarda büyük felaket yaşanıyor. Bodrumun diğer kesimlerinde şu an için herhangi bir şikayet yok. Ama diğer saydığım yerler çok kötü. Bodrum'da şu anda tarihi bir felaket yaşıyor."-"Selin şiddeti cep telefonlarına yansıdı"İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda etkili olan sel suları, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.Görüntülerde araçların ve çöp konteynerlerinin sel sularına kapılarak sürüklenmesi, vatandaşların yaşananları şaşkınlıkla takip etmeleri yer alıyor.