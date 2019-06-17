17.06.2019 17:23
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GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonu

GÜNCELLEME - Bolu

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak'ta faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak'ta faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Qasım Ahmed A'nın (27) Bolu'da olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu Demokrasi Meydanı'nda olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Irak uyruklu şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Bolu, Güncel

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