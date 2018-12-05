Güncelleme - Bolu'da Marketten Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Bolu
'da, marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi
'ndeki marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden polis ekipleri, camları kırılan markette yaptıkları incelemede, benzer suçlardan kaydı bulunan İ.G'yi (40) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İ.G, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada, marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, marketin önüne gelen şüphelinin taşla camı kırıp içeri girmesinin ardından marketin kasalarını açmaya çalışması ve reyonlara yönelmesi yer alıyor.
Karaçayır Mahallesi,Bolu
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:36