GÜNCELLEME - Bursa'da cam fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki şişe ve cam fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.İnegöl 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şişecam'a ait cam deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl İtfaiyesi ekipleri, 8 araçla yangına müdahale etti.Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Bursa'dan takviye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.