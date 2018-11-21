Güncelleme - Bursa'da Fetö/pdy Soruşturmalarında 48 Gözaltı Kararı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 48 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 20'si örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 10'u polis memuru, biri binbaşı, biri üsteğmen olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.