Güncelleme - Bursa'da Hamamdaki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Bursa
'nın Kestel
ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktor Osman Onay hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesindeki Vanimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamamda dün meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinde fenalaşarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde kaldırılan doktor Osman Onay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Olayın ardından dün gözaltına alınan hamamın sahibi Osman Doğan
'ın ardından tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Furkan
Doğan da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet Furkan Doğan
ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Vanimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay
ve hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmişti.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran 4 kişiden Habip Doğan yaşamını yitirmişti.
Kestel,Bursa
Kaynak: AA