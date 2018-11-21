Güncelleme - Bursa'da İş Yeri Yangını

Bursa
'da, araç tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım
ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde, Necati Ökke'ye ait araç tamir ve bakımı yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu, yanan bir otobüs ve cip de kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın anı ve sonrası iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yangının, otobüsün sürücü bölümünden başladığı ve kısa sürede alevlerin büyüdüğü görülüyor.
Yangının, otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:24