Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa
'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Merkez Yıldırım
ilçesi İsabey
Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangın kısa sürede diğer birimlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.
Alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
İlk belirlemelere göre, boyahanedeki elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, fabrikada hasar yol açtı.
Merkez, Bursa, Güncel
Kaynak: AA