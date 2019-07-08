08.07.2019 15:07
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GÜNCELLEME - Bursa il geneline elektrik verilemiyor

GÜNCELLEME - Bursa il geneline elektrik verilemiyor

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arızanın giderildiği bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arızanın giderildiği bölgelere enerji verilmeye başlandı.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "
Bursaray'da seferler durdu
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise TEİAŞ'a ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferlerin durduğu bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor."
Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Güncel

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