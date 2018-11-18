Güncelleme - Cinnet Getiren Annenin Bebeğini Öldürmesi

Adana
'da cinnet getirip bebeğini döverek öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Bebeğin cenazesi, olayın ardından gözaltına alınıp savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba İlhami K'ye teslim edildi.
Uzun süre gözyaşı döken baba İlhami K, basın mensuplarının sorusu üzerine, olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.
Daha sonra çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Aysel Y. ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi
'ne getirildi. Gözyaşı döken şüpheli anne, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Anne
, sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi.
Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.
Olay
Aysel Y'nin imam nikahlı beraberlik yaşadığı İlhami K. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Fatih Mahallesi
'nde kiraladıkları evde kimse olmadığı sırada cinnet getirip bir yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddia edilmişti.
Olay sonrası Aysel Y. ile İlhami K. gözaltına alınmıştı. Zanlı anne polislerce evden çıkartıldığı sırada gazetecilerin "Bebeğini neden öldürdün?" sorusuna "Canım istedi" yanıtını vermişti.
Anne,Adana
18 Kasım 2018 Pazar 20:32