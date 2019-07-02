GÜNCELLEME - Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı
Mahallesi'nde A.A, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.
Eski eşine saldıran A.A, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D'yi bıçakladı.
Yaralanan H.D, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Vatan Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, adliyeye sevk edildi.