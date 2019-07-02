02.07.2019 21:21
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GÜNCELLEME - Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

GÜNCELLEME - Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde A.A, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.

Eski eşine saldıran A.A, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D'yi bıçakladı.

Yaralanan H.D, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Vatan Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel

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