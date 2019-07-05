05.07.2019 17:09
Haberler» Güncel» Haber

GÜNCELLEME - Çorlu'daki cinayet

GÜNCELLEME - Çorlu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cinayet zanlısı Durmuş S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çorlu Devlet Hastanesine götürülen zanlı, güvenlik gerekçesiyle polis aracından indirilmeden sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.
Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Durmuş S'nin emniyetteki ifadesinde, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın (19) Kıbrıs'ta tanıştıklarını, evlenmelerinin ardından Çorlu'da yaşamaya başladıklarını, ailesinin yeğenlerini kendilerine göstermediğini, buna içerlediğini söylediği öğrenildi.
Zanlının, çarşıya giderken gördüğü yeğeninin eşine korkutmak amaçlı silah doğrulttuğunu, Alperen Kahraman'ın elini beline götürmesi nedeniyle korkarak tetiğe bastığını, yeğeninden helallik isteyip olay yerinden uzaklaştığını anlattığı belirtildi.
Alperen Kahraman, eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.
Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:14   UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne ekledi
18:14   MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni
18:13   Mardin'de 'Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi' hayata geçti
18:13   Lokantaya gelen müşterilerin banka kartlarını kopyalamışlar
18:12   NİĞDE Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı
18:12   ANTALYA 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı
18:12   SPOR Büyükaydın: İlkemiz adaletli sistem içerisinde Türk futboluna katkı vermek