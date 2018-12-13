Güncelleme - Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Fetö Operasyonu

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki 12'si muvazzaf, 34 kişiden 30'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şubesi ekipleri, düzenlenen operasyonlarla 12'si halen görevde bulunan şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı. Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 32 zanlıdan 15'i etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmış, 17 zanlı ise tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 12:33