Güncelleme - Dikili'de Göçmen Teknesinin Battığı İhbarı

İzmir
'in Dikili
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Denizköy
bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri sevk edildi.
Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan
ve biri İran
uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.
İzmir,Dikili
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58