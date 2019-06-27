GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu

Diyarbakır
'ın Eğil
ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle
Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Buradaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adli Tıp
Kurumuna gönderilen cesedin Hasan Gezan'a (75) ait olduğu belirlendi.
Alzaymır hastası olduğu belirtilen Gezan'ın 3 gün önce Hani
ilçesindeki evinden çıktığı, kendisinden haber alamayan ailesinin Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.