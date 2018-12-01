Güncelleme - Edirne'de Cinayet

Edirne
'de çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç
Mahallesi İstiklal Caddesi
'ndeki bir kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen S.Ö. (60) ile Gültekin Aydoğdu arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ö, yanında getirdiği av tüfeğiyle Aydoğdu'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydoğdu, Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kahvehanede inceleme yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. ve kardeşi E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karaağaç,İstiklal Caddesi,Edirne
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:16