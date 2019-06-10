GÜNCELLEME - Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Erzincan
'da hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Koçyatağı köyünde yıldırım düşmesi sonucu yaylada çobanlık yapan Ali Davut (55) hayatını kaybetti.
Ayrıca açıklamada şunlara yer verildi: "Bugün Erzincan genelinde etkili olan yağışlı hava ile beraber merkeze bağlı Koçyatağı köyünde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA
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