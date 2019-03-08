Güncelleme-Esenyurt'ta Patlama

Esenyurt
'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama, 5 araç ve çevredeki binalarda hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal
Mahallesi 8.Sokak'taki bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemeye göre, gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada, ölen ve yaralanan olmazken 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekti.
Olay yerine gelen yetkililer, bina ve araçlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.
Mahalle Muhtarı Murat Cambaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını belirterek, "Doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 15-20 ev ile bazı araçlar hasar gördü. Gerekli kurumların da şu anda hasar tespit sonucunu bekliyoruz." dedi.
Esenyurt, Güncel
Kaynak: AA