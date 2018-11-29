Güncelleme - Esenyurt'ta Silahlı Saldırı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:31



29 Kasım 2018 Perşembe 15:31

Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan taksici yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'ndeki bir taksi durağının işletmecisi Yusuf Yılmaz, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, yanındaki silahla Yılmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.