27.06.2019 20:06
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME- Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

GÜNCELLEME- Eskişehir

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinden malzeme çaldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir 'de, Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki ( OSB ) bir iş yerinden malzeme çaldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir OSB'de bir iş yerinden yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Abdurrahman A, Ayça A, Burak Ç, Ü.Ö. ve yaşı küçük M.A'yı yakalayıp haklarında işlem yaptı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.A, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ü.Ö. de "suç eşyası satın almak" suçundan ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
Şüpheliler Abdurrahman A, Ayça A, Burak Ç. ile yaşı küçük M.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, Ayça A. adliye girişinde, "4 yıldır parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı." diye bağırdı.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi , OSB , Eskişehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:23 BAKAB'ın yeni başkanı Faruk Özlü oldu
20:22 Kazada ölen kız kardeşler son yolculuklarına uğurlandı
20:17 Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Yozgat'ta
20:17 İmamoğlu: "Bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum"
20:16 Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı
20:15 Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı - ÇANAKKALE
20:15 Balıkesir'de baba dehşeti: Önce araçla çarptı sonra silahla vurdu