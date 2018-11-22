Güncelleme - Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir, Ankara
ve Konya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan görevden uzaklaştırılan astsubay Mustafa B. ile muvazzaf astsubay Hacı Şaban F. tutuklandı.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 16:36