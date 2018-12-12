Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanması için Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, şüphelilerden H.C, Y.Ş, İ.K, F.Ü, S.A.A. ve İ.T. gözaltına alındı.Firari şüpheliler Ö.F.P. ile görevinden ihraç edilen Y.I'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.