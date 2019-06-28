28.06.2019 17:32
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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCELLEME - FETÖ

Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Sivas, Aydın , İstanbul , İzmir , Diyarbakır , Bingöl , Gaziantep , Şanlıurfa ve Ankara 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüten, örgüt evlerine gelen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, Sivas'a gelen üniversite öğrencilerini karşılayan ve örgüt evlerine yerleştiren, askeri okul ve polis okullarına örgüt tarafından yerleştirilmek istenen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, kod isim kullanarak örgüt evinde kalan, örgüt içinde "esnaf sohbeti" adı altında toplantı yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Bank Asya ve İkbal Eğitim Vakfında kayıtlarının bulunduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 7'si tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden E.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.Ç, Y.Ç, S.D, H.İ.D, S.E. ve Ş.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Ankara , Sivas , Güncel

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