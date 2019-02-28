Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

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Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karabük merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.E.Y, S.K, A.A.T, U.A ve Y.Ç gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.