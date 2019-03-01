Güncelleme - Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

Kaynak: AA

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane işlettiği öğrenilen şebekenin üyelerinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.Ekiplerce Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi yakalanmış, şüpheliler arasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da bulunduğu belirlenmişti.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde kaçak olarak kullanılan dershanede arama gerçekleştirilmişti.Haklarında "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama emri bulunduğu belirlenen şüphelilerin, örgütte sözde "üst düzey yönetici" konumunda olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin, aileleriyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçişlerini sağladıkları tespit edilmişti.Yasa dışı olarak kentte dershanecilik yaptığı anlaşılan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirilmişti.