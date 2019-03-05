Güncelleme - Fetö'ye "Liste" Operasyonu

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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde "himmet" ve "sohbet grupları" olarak değerlendirilen iki liste bulundu. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 63 şüpheliden 57'si gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, daha önce tahliye edilenler ile halen firarda olan FETÖ üyelerinin tekrar bir yapılanmaya girerek örgüt adına faaliyet yürütmeye çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan birinin evinde önemli detaylara ulaşıldı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aktif yapılanmada sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt üyesinin kendi el yazısıyla hazırladığı isim listelerini ele geçirdi."Himmet" ve "sohbet grupları" olarak değerlendirilen iki listede isimleri yazılı kişilerin Balıkesir'in bazı ilçelerine göre sınıflandırıldığı, tamamına yakınının FETÖ soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve birçoğunun esnaf olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Polis ekiplerince başlatılan operasyonda şüphelilerden 57'si gözaltına alındı. Diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Örgüt sözde il sorumlusu görevlendirmişBalıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütünün Balıkesir'de aktif yapılanmaya giderek sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları tespit edilmişti.Ayrıca zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu şekilde bir örgüt mensubu tarafından getirilerek diğer sorumlu örgüt mensuplarına dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları, firari örgüt üyelerine saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlenmişti.Aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 26 Şubat'ta 85 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 76 zanlı gözaltına alınmıştı. Yakalananlardan 42'sinin aktif yapılanma içinde olduğu, diğerlerinin farklı soruşturmalardan firari durumda olup örgüt evlerinde saklandığı tespiti de yapılmıştı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 40 bin lira, 35 bin dolar, 3 bin avro ve 20 bin lira değerindeki altınların yanı sıra çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve notlar, 9 tarihi eser (sikke), 150 SIM kart, sahte kimlikler, terör örgütü elebaşına ait kitaplar, kapatılan dergilerin bazı nüshaları, çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirilmişti.