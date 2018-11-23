Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

23 Kasım 2018 Cuma 17:59



23 Kasım 2018 Cuma 17:59

Samsun merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 19 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17'si muvazzaf ve 2'si meslekten ihraç edilen askerden 7'sinin işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da 2 gün önce düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.