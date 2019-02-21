Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

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Samsun merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan Harp Okulunun öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler iki gün önce gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.