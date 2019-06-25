25.06.2019 18:25
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

GÜNCELLEME - Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'ndeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürdüğü yangın, işletmede hasara neden oldu.
Kaynak: AA
Şahinbey , Gaziantep , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
19:55 Bitlis merkezli 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 16 gözaltı
19:55 Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
19:52 DHA YURT BÜLTENİ - 21
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava