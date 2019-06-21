21.06.2019 17:35
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GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu

GÜNCELLEME - Gaziantep

Gaziantep'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep 'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda iş yerlerinden para kasası çalan hırsızlık çetesi üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A. A.F.G, H.Y, R.K, E.K, A.K. ve D.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve şüphelilere liderlik yaptığı iddia edilen M.A'nın ise 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep , Güncel

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