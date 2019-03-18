18 Mart 2019, 14:52
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Güncelleme - Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Güncelleme - Gaziantep

Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.


Araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel
Kaynak: AA