Güncelleme - Gaziosmanpaşa'da Patlama

Gaziosmanpaşa
'da, bir apartmanın önünde patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar
Sokak'ta bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, bölgede kağıt toplayan Selma
Altan (57) yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selma Altan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlk incelemede, Selma Altan ile kızı Pınar
Altan'ın (27) topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi. İstanbul
Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan ilk incelemede el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır. Yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynar, Selma, Gaziosmanpaşa, Güncel
Kaynak: AA