05.07.2019 14:07
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GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilde patlama

GÜNCELLEME - Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.
Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bomba imha timleri de bölgede çalışma başlattı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Araçtaki 3 Suriyeliden ikisi hayatını kaybetti. Diğer yaralı hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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