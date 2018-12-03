Güncelleme - "Hayvanları Korumak" Bahanesiyle Kumar Oynattıkları İddiası

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:30

Eskişehir'de kullanılmayan bir tuğla fabrikasını kiralayıp "Evcil Hayvanları Koruma Derneği" adı altında kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunda faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Operasyonda, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.Şüphelilerin jandarma baskınını anlayınca kumar ekipmanlarını sobada yakmaya çalıştıkları bildirildi.