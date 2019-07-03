03.07.2019 19:11
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GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp

GÜNCELLEME - Hindistan

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişinin öldüğü, kaybolan 11 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişinin öldüğü, kaybolan 11 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Eyalet yetkilisi Datta Bhadakawad, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bhadakawad, kayıp 11 kişiye ise henüz ulaşılamadığını söyledi.
Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sahada hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.
Haber ajansı IANS'ın haberinde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak onarım yapılmadığı iddiası yer aldı.
Kaynak: AA
Hindistan, Güncel

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