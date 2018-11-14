Güncelleme - İzmir'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Konak
'tan Bayraklı istikametine seyreden Hakan Aktaş
(37) idaresindeki 35 DD 3682 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aktaş'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Konak,Bayraklı,İzmir
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20