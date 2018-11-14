14 Kasım 2018, 15:20
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Güncelleme - İzmir'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Güncelleme - İzmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konak'tan Bayraklı istikametine seyreden Hakan Aktaş (37) idaresindeki 35 DD 3682 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Konak,Bayraklı,İzmir
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20