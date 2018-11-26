Güncelleme - İzmir'de Cinayet

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Barbaros ve Onat Kutlar
caddelerinin kesiştiği kavşakta otomobil sürücüleri M.Ö. (28) ile Cumra Erdem (47) arasında, iddiaya göre, "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, tabancayla vurulan C.E. ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olaydan sonra çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ö. ile araçta bulunan ve olaydan sonra kaçan şüphelinin babası olduğu belirlenen H.Ö'yü de (52) yakaladı.
Onat Kutlar,Aliağa,İzmir
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:36