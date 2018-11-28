Güncelleme - İzmir'de Fetö Operasyonu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 29'u yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getirildi.
Güvenlik güçlerinin diğer zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.
Öte yandan kentte dün de ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlenmiş, 15 şüpheliden 6'sı yakalanmıştı.
İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45