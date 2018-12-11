Güncelleme - İzmir'de Fetö Operasyonu

İzmir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İzmir
11 Aralık 2018 Salı 15:05