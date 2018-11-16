Güncelleme - İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

İzmir
'in Dikili
ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise sağ kurtarıldığı olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında kurtulan düzensiz göçmenlerin ifadelerine başvurdu.
Ekipler, düzensiz göçmenleri İstanbul
'dan iki otomobille İzmir'e getiren iki zanlının H.S. (31) ile H.Y. (36) olduğunu belirledi.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, göçmenler tarafından da teşhis edildi.
Emniyetteki sorgulamada susma hakkını kullanan zanlılar Dikili Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizköy
bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri yakınında 12 Kasım Pazartesi günü düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşılmış, 3'ü sağ olarak kurtarılmış, iki kişi ise kendi çabalarıyla balık çiftliklerine ulaşmıştı. Olayda kaybolduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Dikili,İzmir