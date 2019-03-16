Güncelleme - İzmir'de Göçük Altında Kalan İki İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

İzmir
'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın
ile Mehmet Çiftçi'nin cenazeleri toprağa verildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp
Kurumundan alınan Mehmet Ali Yalçın
'ın cenazesi, Bornova
ilçesi Mevlana
Mahallesindeki evlerine getirilerek helallik alındı.
Yalçın için Hasanağa
Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine CHP
İzmir Milletvekili Kani Beko
da katıldı.
Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu Sinan Yalçın, taziyeleri kabul etti.
Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Naldöken Mezarlığında toprağa verildi.
Aynı olayda göçük altında kalan Mehmet Çiftçi (69) için ise Bayraklı
ilçesindeki Soğukkuyu Mezarlık Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile AK Parti
Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan
da katıldı.
Mehmet Çiftçinin çocukları Habip ve Yıldırım Çiftçi burada taziyeleri kabul etti.
Çiftçinin naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.
Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta göçük yaşanmış, arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 bekçinin cesedine ulaşılmıştı.
Mehmet Ali Yalçın, İzmir, Güncel
Kaynak: AA