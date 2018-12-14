Güncelleme - İzmir'de İş Yeri Yangını

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye sırasında Alaçatı
Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktığını gördü.
Yangın, boya malzemelerinin tutuşması üzerine büyüdü. Polis
ekiplerinin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, yaklaşık 3 saat çalışma sonrası itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bu arada söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 2'si vatandaş 3 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yapılan incelemelerdeki ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Çeşme,İzmir
14 Aralık 2018 Cuma 21:43