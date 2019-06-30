30.06.2019 19:51
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GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

GÜNCELLEME - İzmir

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

İzmir 'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.
Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, makilik alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü söyledi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Kırgöz, "Polis ekipleri, yangının ilerleme yönüne yakın bölgelerdeki bazı evleri önlem amaçlı boşalttı, itfaiye araçları da sitelerin yakınına konuşlandırıldı. Yangından etkilenen vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Bölgede rüzgar etkili." diye konuştu.
Kaynak: AA
Çandarlı , Dikili , İzmir , Güncel

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