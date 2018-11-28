Güncelleme - Jandarmayı Görünce Uyuşturucu Hapları Sobaya Attılar

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26

Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Erenler Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla bazı şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, T.Ç, E.Ç, M.Ç, S.K, H.K ve R.G'nin evlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 100 kurusıkı tabanca fişeği, 7 kök Hint keneviri bitkisi,1 kilo 488 gram kubar esrar, 1 kilo 165 gram fosfor yeşili renkli uyuşturucu madde, 126 adet pembe ve mavi renklerden oluşan uyuşturucu hap ele geçirdi.Jandarma ekiplerinin sobadan yayılan kokuyu fark etmesi üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin ellerinde bulunan uyuşturucu hapları sobaya attığı belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerden R.G, S.K. ve H.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, M.Ç. ve T.Ç. tutuklandı.